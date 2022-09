Auch dem Staat laufen die Energiekosten davon

Kein Schulkind werde frieren müssen, versichert das Bildungsressort. Dabei sind die Schulen nur ein Teil der vielen Tausend von Bund, Ländern und Gemeinden finanzierten Einrichtungen.

Die von den davongaloppierenden Energiekosten getriebene Teuerung reißt Löcher in die öffentlichen Haushalte und jene der vielen Tausenden Einrichtungen, die von Bund, Ländern und Gemeinden finanziert werden.

Man denke nur an die 5500 öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen (von der Krabbelstube bis zum Hort), an die bundesweit rund 6000 Landes-, Bundes- und Privatschulen oder an die Dutzenden Universitäten, Akademien, Hochschulen und Fachhochschulen; oder an die mehr als 160 Gerichte und Staatsanwaltschaften auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene, an die fast 30 Justizanstalten ...