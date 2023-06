Babler offeriert "vernünftiges" Personalpaket

Der Umbau in der SPÖ sollte am Dienstag abgeschlossen sein. Da präsentiert der neue Parteichef Andreas Babler seine personellen Vorstellungen für die Zukunft der österreichischen Sozialdemokraten. Jedenfalls neu besetzt werden Bundesgeschäftsführung und Klubvorsitz. Allerdings will Babler die Partei überhaupt breiter aufstellen.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Babler und Herr auf Paketsuche