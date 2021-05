Bald ist täglich Besuch möglich

Mit der großen "Lockerungsverordnung", die gerade im Gesundheitsressort mit Blick auf den 19. Mai formuliert wird, kommen auch weniger rigide Besuchsregeln in Alters- und Pflegeheimen.

Das Drängen der Seniorenorganisationen hat offenbar gewirkt. Demnächst werden die Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen täglich Besuch empfangen dürfen. Das sieht, wie Seniorenbundchefin Ingrid Korosec auf SN-Nachfrage sagt, der jüngste Verordnungsentwurf des Gesundheitsressorts vor.

In dem Entwurf geht es um die Details einer Reihe von Lockerungen, insbesondere um die für 19. Mai in Aussicht gestellte Öffnung von Gastronomie, Hotellerie, Kultur- und Sportbetrieben. ÖVP-Seniorenvertreterin Korosec rechnet damit, dass die Besuchsregeln in den Heimen schon vor diesem Termin ...