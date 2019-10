Behindertenverbände kritisieren AMS und Arbeitslosigkeit

Trotz der zuletzt stark wachsenden Wirtschaft ist die Arbeitslosigkeit der Menschen mit Behinderungen in den vergangenen zehn Jahren um 140 Prozent gestiegen. Darauf haben Behindertenverbände am Dienstag aufmerksam gemacht. Scharfe Kritik übte Herbert Pichler vom Behindertenrat dabei am AMS-Algorithmus, der Behinderte automatisch in die am wenigsten förderwürdige Gruppe einstufe.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Christin Kl Arbeitslosigkeit bei behinderten Menschen ist gestiegen