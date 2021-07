Bereits 17 Frauenmorde im Jahr 2021: Was hat sich seit dem Gewaltschutzpaket getan?

Vor zehn Wochen hat die Regierung eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Vier Ministerien sind am Zug. Einiges ist bereits in Umsetzung, zusätzliches Fördergeld ist noch nicht geflossen.

Mitte Mai beschloss die Regierung eine Reihe von Maßnahmen für mehr Gewaltprävention und gegen Gewalt an Frauen. Fast 25 Mill. Euro wurden dafür in Aussicht gestellt. Unmittelbarer Anlass war der - damals - neunte Frauenmord in diesem Jahr. Unterdessen ist die Zahl der Femizide auf 17 gestiegen. Ob der jüngste Mordfall hätte verhindert werden können, ist fraglich: Das Opfer hatte nie Hilfe gesucht, der mutmaßlicher Täter war nie wegen Gewalt aufgefallen.

Die SN erkundigten sich bei den vier ...