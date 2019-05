Brigitte Bierlein wird Kanzlerin des Übergangskabinetts

Die Vengaboys werden am Donnerstag am Wiener Ballhausplatz auftreten und vor dem Bundeskanzleramt ihren 90er-Hit "We're Going To Ibiza" performen, der im Zuge von Ibiza-Gate wieder in aller Ohren ist und es auf Platz eins der österreichischen iTunes-Download-Charts geschafft hat. Das berichtete der Jugendsender FM4 am Montag unter Berufung auf das Management der Eurodance-Band.