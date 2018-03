Bundes-Frauenquote in staatsnahen Aufsichtsräten steigt

Die Frauenquote des Bundes in den Aufsichtsräten staatsnaher Unternehmen steigt und lag 2017 bei 46,7 Prozent. Das geht aus einem der APA vorliegenden Bericht an den Ministerrat am Mittwoch hervor. Die überwiegende Zahl, nämlich 37 Unternehmen, erfüllt bereits die bis Ende 2018 umzusetzende Frauenquote von zumindest 35 Prozent.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Frauenministerin Bogner-Strauß legt am Mittwoch Fortschrittsbericht vor