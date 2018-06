Bundesheer stellte Maßnahmen für EU-Vorsitz vor

Im Rahmen der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft soll das Bundesheer verstärkt durch "Unterstützungsleistungen" in die nationale Sicherheitspolitik eingebunden werden. "Ich bin davon überzeugt, dass wir die Leistungen auf der Unterstützungsebene und auf der inhaltlichen Ebene tadellos ausführen werden", sagte Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) am Freitag in Wien.

SN/APA (ARCHIV)/ERWIN SCHERIAU Kunasek will Unterstützungsleistungen gewährleisten