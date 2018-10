BVT-Ausschuss befragt Staatsanwältin und Richter

Der BVT-Untersuchungsausschuss widmet sich diese Woche der Justiz: Befragt werden sechs Auskunftspersonen, die in die Affäre um die umstrittene Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung involviert sind. Als erste an der Reihe ist am Dienstag WKStA-Staatsanwältin Ursula Schmudermayer, die die Hausdurchsuchung veranlasst und geleitet hat.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER BVT-Ausschuss geht in die nächste Runde