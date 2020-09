Coronapandemie: Was den März vom September unterscheidet

Zahl der Infizierten etwa gleich hoch, aber Österreich ist besser gerüstet.

Österreich am 23. März 2020. 753 neue Infektionen werden an diesem Tag gezählt. Österreich ist bereits seit etwa zehn Tagen im Lockdown. Schulen, Kultureinrichtungen und viele Handelsbetriebe sind geschlossen. Es gibt erste zarte Anzeichen, dass sich der Zuwachs an neu infizierten Personen abbremst.

Österreich am 14. September. 709 infizierte Personen werden gezählt. Schulen, Unternehmen und Kulturbetriebe haben geöffnet, wenn auch mit Einschränkungen, etwa einer Maskenpflicht oder einer Obergrenze für Besucher in Kultureinrichtungen.

Was unterscheidet aber die ...