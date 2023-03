Darum geht es bei der Wahl in Kärnten

Platz eins für die SPÖ unter LH Peter Kaiser und Platz zwei für die FPÖ gelten als fix. Die Frage ist: Mit wie vielen Prozent? Und: Wer wird Dritter?

Wenn alle Parteien Zuversicht verbreiten, wird es ernst. Am Freitag war es in Kärnten so weit: Vom Vormittag bis in den Abend zogen sich die Abschlusskundgebungen der Parteien, die alle auf ein gutes Abschneiden bei der Landtagswahl am Sonntag hoffen. Nicht dabei war einzig die ÖVP: Ihr Wahlkampfabschluss hatte bereits Montagfrüh stattgefunden - in Form einer Menschenkette bei der Klagenfurter Nordeinfahrt.

In Kärnten sind die Voraussetzungen für die Wahl anders als Ende Jänner in Niederösterreich. Landeshauptmann Peter Kaiser ...