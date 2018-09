Das Bundesheer kämpft wieder ums Geld

Die halb-fetten Jahre sind vorbei. Österreichs obersten Soldaten, Generalstabschef Robert Brieger, plagen wieder Budgetsorgen.

Der 61-jährige General Robert Brieger ist seit Juli neuer Generalstabschef des Bundesheeres. Den SN verrät er, wie er bei der Wehrpflicht-Volksbefragung 2013 gestimmt hat.

Sie kommen wie Ihr Vorgänger aus der Panzertruppe. Was können Panzeroffiziere besser als andere, dass sie es ganz nach oben bringen? Robert Brieger: Der Herr Bundesminister hat mich, denke ich, nicht ausgewählt, weil ich von der Panzertruppe komme. Sondern weil ich in Führungsfunktionen im In- und Ausland bestimmte Leistungen nachweisen kann. Generell sind Panzeroffiziere gewohnt, rasch zu handeln, denn das Panzergefecht erfordert schnelle Reaktionen.