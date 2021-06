Die abgeblasene Reform des Bundesheeres - jetzt gibt es mehr Budget als je zuvor

Vor einem Jahr sollte die militärische Landesverteidigung de facto abgeschafft werden. Jetzt gibt es mehr Budget als je zuvor. - Die Bilanz eines mysteriösen Vorgangs.

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, da beherrschte das Bundesheer tagelang die Schlagzeilen. Grund dafür war eine politische Bombe, die ein hochrangiger Mitarbeiter von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in einem Gespräch mit Journalisten hatte platzen lassen. Er stellte eine Bundesheerreform in Aussicht, die de facto das Ende der militärischen Landesverteidigung bedeutet hätte. Personal und schwere Waffen sollten abgebaut, das Schwergewicht stattdessen auf Katastrophenhilfe und sicherheitspolizeiliche Assistenzeinsätze gelegt werden.

Die Aufregung über diese Pläne war ungeheuer. Der grüne ...