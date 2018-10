Die fünf wichtigsten Anliegen der Volksbegehren

Frauenvolksbegehren, "Don't Smoke" und ORF-Volksbegehren. Diese drei Begehren stehen gleichzeitig zur Disposition. Wir haben die jeweils fünf wichtigsten Anliegen der Initiatoren für Sie zusammengestellt.

Fünf Forderungen des "Frauenvolksbegehrens 2.0"

1. Gleiche Verteilung von Erwerbsarbeit und "Care"-Arbeit

2. Schließung des "Gender pay gaps"

3. Ausbau der Kinderbetreuung

4. Herabsetzung der Vollarbeitszeit auf 30 Stunden

5. Bekämpfung von Sexismus und Stereotypen

Fünf Anliegen von "Don't Smoke"

1. Lokale sollen absolut rauchfrei sein.



2. Vorbildwirkung für die Jugend: Ein Rauch-Stopp in Lokalen hat positive Effekte auf die Anzahl der (jugendlichen) Raucher.

3. Bei der Tabakkontrolle (Rauchverbote, Info-Kampagnen, Werbebeschränkungen etc.) ist Österreich das Schlusslicht Europas.

4. Passivrauch schadet der Gesundheit.

5. Die Feinstaub- und Schadstoffbelastung liegt in verrauchten Innenräumen oft deutlich über den im Freien erlaubten Werten, in verrauchten Gaststätten 10- 20-fach und in Diskotheken bis 80-fach höher als auf der Straße.

Fünf Argumente des ORF-Volksbegehrens

1. Das Volksbegehren tritt für einen "ORF ohne Zwangsgebühren" ein.

2. Forderung an den Nationalrat nach einer Änderung des ORF-Gesetzes und des Rundfunk-Gebühren-Gesetzes

3. Die parteipolitische Einflussnahme auf den ORF soll beseitigt werden.

4. Die ORF-Programme sollen Meinungsvielfalt spiegeln und ausgewogen sein.

5. Unabhängigkeit soll oberstes Gebot sein.

Quelle: SN