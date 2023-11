Die KPÖ und die Nationalratswahl: Welche Pläne hat die Parteispitze?

Kay-Michael Dankl geht für die KPÖ plus in Salzburg ins Rennen um das Bürgermeisteramt - so viel ist ja schon bekannt. Welche Pläne er gemeinsam mit der KPÖ-Parteispitze vor der nächstjährigen Nationalratswahl hat, will Dankl ab 14 Uhr in einem Pressegespräch gemeinsam mit dem KPÖ-Bundesvorsitzenden Günther Hopfgartner und der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr bekannt geben - zu sehen im SN-Livestream.

BILD: SN/NEUMAYR Kay-Michael Dankl, Salzburger Bürgermeisterkandidat.