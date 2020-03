Heute ist es gut, dass wir viele Ärzte und Spitalsbetten haben. Beim Heer ist dagegen zu viel gespart worden.

Vielleicht wird in der Coronakrise deutlich, warum wir eine so hohe Steuer- und Abgabenquote bzw. eine so große "Belastung" haben. Damit werden bei weitem nicht nur überflüssige Privilegien und Doppelgleisigkeiten zwischen Bund, Ländern und Gemeinden finanziert, sondern unter anderem auch ...