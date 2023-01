Wenn sich Leistung nicht mehr lohnt: Die Auflösung der bürgerlichen Mitte beschleunigt sich

Für sehr viele Menschen ist der Traum vom Eigenheim geplatzt. Das hat Folgen. Politisch macht es vor allem der ÖVP zu schaffen.

Im November sind in Österreich Wohnbaukredite in Höhe von nur noch 1,1 Milliarden Euro aufgenommen worden. Es war das vierte Mal in Folge, dass das Niveau in einem Monat sehr niedrig ausfiel. In den Vergleichszeiträumen der vergangenen Jahre hatte es sich um rund zwei Milliarden Euro gehandelt, also fast doppelt so viel. Das ist einer Statistik zu entnehmen, die die Nationalbank führt.

Der Einbruch ist nicht überraschend gekommen: Immobilien sind sehr teuer geworden. Zuletzt sind auch noch die ...