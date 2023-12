Dornauer kritisiert Bundes-SPÖ in Sachen U-Ausschüssen

Die Politik seiner Parteifreunde im Bund in Sachen Untersuchungsausschüssen löst bei Tirols SPÖ-Landeshauptmannstellvertreter und Landesparteichef Georg Dornauer offenbar Kopfschütteln aus. "Anstatt sich nur in sinnlosen U-Ausschüssen an der ÖVP abzuarbeiten, sollte die SPÖ Perspektiven für die Menschen aufzeigen", richtete Dornauer in der "Tiroler Tageszeitung" (Montagsausgabe) aus.

BILD: SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Dornauer zeigt sich mit der SPÖ-U-Ausschusspolitik nicht einverstanden