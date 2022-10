Legaler Konsum von Cannabis kein Thema in Österreich

Die deutsche Ampelkoalition steuert Richtung Legalisierung des Cannabiskonsums. Woran sie scheitern könnte. Und wie die Regierungsparteien in Österreich reagieren.

In Deutschland hat sich die rot-grün-gelbe Bundesregierung nun auf die Eckpunkte der im Koalitionspakt vereinbarten Legalisierung des privaten Cannabiskonsums verständigt. Sollte der Plan der Ampelkoalition nicht gegen EU-Recht und andere völkerrechtliche Verträge verstoßen - was durchaus nicht fix ist -, wäre damit ein weiterer Schritt Richtung Gesetzwerdung getan. Dann könnte die "kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften" in Deutschland vermutlich 2024 in Kraft treten. Es geht um maximal 30 Gramm.

...