Droht rechtsextremer Terror?

Die Waffenfunde in der Neonazi-Szene häufen sich. Für Rechtsextremismus-Experten ist das allerdings keine Überraschung - sie warnen bereits seit fünf Jahren.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) zeigte sich am Montag ob der Entwicklung des Rechtsextremismus in Österreich besorgt. Er finde es beunruhigend, wenn diese Gruppe vollautomatische Waffen oder Handgranaten in ihrem Besitz habe. Damit nahm Nehammer Bezug auf jüngste Waffenfunde im rechtsextremen Milieu. Zuletzt am Abend des 22. Dezember in Niederösterreich. Da war auch der Wohnsitz des 53-jährigen Peter B. Schauplatz einer Hausdurchsuchung. B. gilt seit den 1990er-Jahren als fixer Bestandteil der heimischen Neonazi-Szene und war Anfang des Monats im Zuge einer ...