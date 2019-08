ELGA-Probleme laut Biach und ELGA GmbH behoben

Bei der Einführung der E-Medikation in Wien hat es Probleme und Systemausfälle gegeben. Berichte der Ärztekammer darüber haben am Freitag sowohl die Geschäftsführer der ELGA GmbH als auch Hauptverbands-Chef Alexander Biach im APA-Gespräch bestätigt. Diese seien in der Zwischenzeit aber behoben, versicherten die Verantwortlichen und wiesen die Forderung der Ärztekammer zurück, ELGA neu aufzusetzen.

