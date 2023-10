Equal Pay Day - Mutterschaft spielt untergeordnete Rolle

Mutterschaft spielt beim Gender Pay Gap anders als oft angenommen nur eine untergeordnete Rolle. Bei kinderlosen Frauen und Müttern ist die Lohnlücke im Vergleich zu Vätern fast ident, rechnete das gewerkschaftsnahe Momentum Institut anlässlich des Equal Pay Days, der am Dienstag, den 31. Oktober, stattfindet. Mit diesem Datum haben Männer in Österreich bereits so viel verdient wie Frauen erst zu Jahresende.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/ROBERT J?GER Mutterschaft erklärt Gender Pay Gap laut Momentum Institut nicht