Ergebnisse der neuen PISA-Studie werden präsentiert

Mit einem coronabedingten Jahr Verspätung werden am Dienstag die Ergebnisse der jüngsten PISA-Studie präsentiert. Für die Untersuchung wurde im Frühjahr 2022 an rund 350 Schulen in Österreich eine Stichprobe von etwa 9.500 15- bzw. 16-jährigen Schülerinnen und Schüler ausgewählt, die Aufgaben in den Kategorien Mathematik, Lesen, Naturwissenschaften und - erstmals - Finanzkompetenz lösen mussten. Schwerpunktthema der Tests war bei diesem PISA-Durchgang die Mathematik.

BILD: SN/APA/DPA/ARMIN WEIGEL Schwerpunkt der PISA-Studie war diesmal Mathematik