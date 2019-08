Erzdiözese für rasche Aufklärung bei Stadterweiterungsfonds

In der Causa um den Wiener Stadterweiterungsfonds, gegen deren ehemalige Mitglieder die Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt, hat nun die Erzdiözese Wien Stellung bezogen. Der mittlerweile aufgelöste Fonds, der von zwei hohen Beamten des Innenministeriums geführt wurde, hatte den Bau der Kirche in der Seestadt in Wien-Aspern mitfinanziert. Die Erzdiözese hofft nun auf rasche Aufklärung.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Zuschuss für Kirche in der Seestadt Aspern