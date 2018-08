EU-Minister tagen kommende Woche in Wien

Wien ist in der kommenden Woche Austragungsort zweier informeller Ministertreffen im Rahmen des österreichischen EU-Ratsvorsitzes. Am Mittwoch und Donnerstag empfängt Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) seine Amtskollegen, am Donnerstagnachmittag und am Freitag schlüpft Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) in die Rolle der Gastgeberin für die EU-Chefdiplomaten.

SN/APA (Techt)/HANS KLAUS TECHT Außenministerin Kneissl gibt die Gastgeberin für ihre Amtskollegen