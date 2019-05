In Linz bleibt die SPÖ auf Platz eins, stagniert aber. Die Sozialdemokraten, die zuletzt ihrer Regierungsbeteiligung auf Bundesebene verlustig gingen, erzielten 32.25 Prozent. Im Vergleich mit der EU-Wahl 2014 bedeutet das so gut wie keine Veränderung. Zweitplatzierte ist die ÖVP, die 23.17 Prozent erreichte und demnach um 6,02 Prozentpunkt merkbar wuchs. Die Grünen überzeugten in Linz 17.88 Prozent der Wähler - eine Verbesserung um 0,84 Prozentpunkt.

Dahinter folgt die FPÖ: Die Freiheitlichen fielen vom zweiten Platz auf den vierten zurück, mit 15.84 Prozent und einem Rückgang um 3,64 Prozentpunkt. Die NEOS legten um 1,27 Prozentpunkt zu, die liberale Oppositionspartei kam auf 8.41 Prozent. Einen . Kein durchschlagender Erfolg war EUROPA Jetzt zum Einstand beschieden. Die Liste des früheren Grünen EU-Abgeordneten Johannes Voggenhuber erhielt 1.17 Prozent der Stimmen.

Die Wahlbeteiligung in Linz betrug 49,14 Prozent: 67203 Stimmen wurden abgegeben.

Dieser Text wurde im Rahmen eines Prototypen der APA - Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.

