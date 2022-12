Ex-KPÖ-Chef Baier neuer Vorsitzender der Europäischen Linken

Der frühere KPÖ-Chef Walter Baier ist zum neuen Präsidenten der Europäischen Linkspartei gewählt worden. Baier habe bei einem Parteikongress am Sonntag in Wien 91,2 Prozent der Stimmen erhalten, teilte die KPÖ in einer Aussendung mit. Rund 300 Delegierte hätten an dem Parteitag teilgenommen. Die Partei ist mit 38 Abgeordneten die kleinste Fraktion im Europaparlament. Sie ist in einem Drittel der 27 nationalen Parlamente vertreten, darunter Deutschland, Frankreich und Spanien.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Baier zählte zu den Initiatoren der Europäischen Linken