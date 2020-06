Ex-Wirecard-Chef in Österreich politisch gut vernetzt

Der in Deutschland unter dem Verdacht der Bilanzfälschung festgenommene frühere Wirecard-Chef Markus Braun war auch in Österreich gut vernetzt. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte Braun in sein Strategiegremium "Think Austria" berufen. Den ÖVP-Wahlkampf 2017 hatte Braun mit Spenden großzügig unterstützt - ebenso in den Jahren davor die NEOS.

SN/APA (dpa)/Peter Kneffel Markus Braun war u.a. für "Think Austria" tätig