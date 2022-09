Experte erwartet Sieg Van der Bellens im ersten Durchgang

Meinungsforscher Peter Hajek rechnet aus heutiger Sicht damit, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei seinem Wiederantritt gleich im ersten Wahlgang wieder in die Hofburg einzieht. Dass der Amtsinhaber bei der Bundespräsidentschaftswahl am 9. Oktober weniger als 50 Prozent (plus eine Stimme) erzielt und damit in einen zweiten Wahlgang muss, hält Hajek für unwahrscheinlich. "Außer Van der Bellen macht einen groben Fehler", sagte der Experte im APA-Interview.

SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Die Präsidentschaftskanzlei in der Wiener Hofburg