Familienbeihilfe - FPÖ-Kampagne für Karas "widerwärtig"

Der ÖVP-Delegationschef im Europaparlament, Othmar Karas, hat seine Kritik an der zuletzt in Österreich beschlossenen Indexierung der Familienbeihilfe verschärft. Auf Twitter schrieb Karas am Montag, die Kampagne der Freiheitlichen Arbeitnehmer sei "widerwärtig".

SN/APA (Archiv)/ROBERT JAEGER Othmar Karas spricht Klartext