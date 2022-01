Familienleistungen: Ein Alleingang Österreichs steht vor dem Ende

Die Indexierung der Familienleistungen für im Ausland lebende Kinder ist laut EuGH-Generalanwalt unzulässig.

Was sich von Anfang an abgezeichnet hatte, wird immer konkreter: Die Indexierung der Familienleistungen für im Ausland lebende Kinder wird vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) aller Voraussicht nach nicht halten. Das läuft auf Nachzahlungen in dreistelliger Millionenhöhe für rund 130.000 Kinder von in Österreich arbeitenden EU-Bürgerinnen und -Bürgern hinaus.

In dem von der EU-Kommission gegen Österreich angestrengten Verfahren legte am Donnerstag EuGH-Generalanwalt Jean Richard de la Tour seinen Schlussantrag vor. Inhalt: Die Indexierung verstoße gegen EU-Recht. In Österreich ...