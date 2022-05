FPÖ berät kommende Woche über Präsidentschaftskandidatur

Die Entscheidung der FPÖ über einen Gegenkandidaten zu Alexander Van der Bellen bei der kommenden Bundespräsidentenwahl rückt offenbar näher. Am Dienstag kommender Woche (7. Juni) tagen in Wien laut APA-Informationen Bundesparteivorstand und Bundesparteileitung der Freiheitlichen. Der Tiroler FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger hatte zuletzt angekündigt, dass Anfang Juni in einer Vorstandssitzung wohl intensiver über die blaue Kandidatur beraten werde.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Susanne Fürst könnte antreten