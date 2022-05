Frage eines NATO-Beitritts stellt sich für Grüne nicht

Nach der ÖVP hat sich auch der grüne Koalitionspartner klar zur Beibehaltung der Neutralität bekannt. Umweltministerin Leonore Gewessler lehnte am Mittwoch einen NATO-Beitritt Österreichs ab und verwies darauf, dass das Land in einer anderen Situation sei als Schweden und Finnland, die dem Bündnis beitreten wollen. Die Grünen wollen aber, dass sich Österreich in anderen Bereichen stärker einbringe, um den Ruf eines sicherheitspolitischen Trittbrettfahrers los zu werden.

SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Umweltministerin Gewessler gegen NATO-Beitritt