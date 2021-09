Geheimnisverrat: Staatsanwaltschaft Innsbruck klagte Christian Pilnacek an

Der suspendierte Sektionschef steht am 3. November in Wien vor Gericht.

Christian Pilnacek muss sich demnächst vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat eine Anklage gegen den seit Ende Februar dienstfrei gestellten Sektionschef im Justizministerium erhoben, berichtete die Tageszeitung "Kurier" am Donnerstagabend. Pilnacek wird demnach eine Verletzung des Amtsgeheimnisses vorgeworfen.

Laut "Kurier" war der Ausgangspunkt eine Anzeige von mehreren Staatsanwälten der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen eine Redakteurin der Tageszeitung "Die Presse", die später abgewiesen wurde. Pilnacek sei jedoch verdächtigt worden, im Dezember 2020 einer "Kurier"-Redakteurin die Anzeige verraten zu haben. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck wertete das offenbar als eine Verletzung des Amtsgeheimnisses. In dem Strafantrag gegen Pilnacek werde jedoch auch angemerkt, dass die Anzeige der Korruptionsstaatsanwälte gegen die Redakteurin der "Presse" problematisch und in Hinblick auf das in der europäischen Menschenrechtskonvention festgeschriebene Recht auf freie Meinungsäußerung kritisch zu sehen sei. Der Prozess soll am 3. November im Großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Wien beginnen.

Auch der Verfassungsgerichtshof (VfGH) setzt sich in seinen am Mittwoch begonnenen, dreiwöchigen Beratungen mit dem suspendierten Spitzenbeamten auseinander. Von Pilnacek kommen zwei Anträge. Einerseits wendet er sich gegen die Übermittlung seiner Handy-Chatprotokolle an den Ibiza-U-Ausschuss, aus denen Medien zitiert haben. Er sieht sich in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt.

Andererseits wendet sich Pilnacek gegen sein Suspendierungserkenntnis durch das Bundesverwaltungsgericht (BVwG). In der Beschwerde wird argumentiert, dass die Beweise dafür rechtswidrig, nämlich aufgrund verfassungswidriger Bestimmungen insbesondere der Strafprozessordnung und des Informationsordnungsgesetzes, erhoben worden seien.