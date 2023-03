Das gute Ende von Kampfabstimmungen

Wie bringt man nach der Kampfabstimmung an der SPÖ-Basis die unterlegene Fraktion dazu, den Gewinner am Sonderparteitag auch wirklich zum Parteichef zu wählen? Das dürfte die entscheidende Frage bei der Abwicklung der Mitgliederbefragung in der SPÖ sein. Denn falls die Parteitagsdelegierten den Spruch der Basis nicht nachvollziehen, steht die SPÖ wieder genau dort, wo sie jetzt steht: mitten im Chaos.

Aber wie kann man freie Delegierte zu einem bestimmten Abstimmungsverhalten verpflichten? Schwierig. Vielleicht sollte man sie daran erinnern, ...