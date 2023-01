Was sich bei zwei Kärntner Miniparteien so tut

Nichts ist offenbar so klein, dass es sich nicht noch pulverisieren könnte. Aktuelles Beispiel dafür ist das Kärntner BZÖ. Vor gar nicht so langer Zeit noch Landeshauptmannpartei, schrumpfte es 2013 bis zur Unkenntlichkeit. Seither gibt es ein nicht enden wollendes, auch die Gerichte immer wieder beschäftigendes Gezerre um den Führungsanspruch in der 0,4-Prozent-Partei.

Schwer zu sagen, ob das eine besondere Art von carinthischem Opfermut oder Villacher Fasching darstellt. Oder von beidem. Gewiss ist dagegen, dass es so eher ...