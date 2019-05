Beim EU-Gipfel am Dienstag in Brüssel hat der Interimskanzler die selben Rechte wie jeder Regierungschef.

Am Mittwoch vergangener Woche wurde Finanzminister Hartwig Löger zum Interimsvizekanzler befördert. Am Montag wurde ihm und all seinen Regierungskollegen vom Nationalrat das Misstrauen ausgesprochen. Seit Dienstag ist Löger nun Interimskanzler - und dieses Amt wird er aller Voraussicht nach noch ...