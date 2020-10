Hohe Haftstrafen für Gründer des "Staatenbund Österreich"

Mit zum Teil hohen Haftstrafen hat am Mittwochabend der Prozess gegen 13 Mitglieder des "Staatenbund Österreich" in Graz geendet. Alle 13 Angeklagten wurden der Teilnahme an einer staatsfeindlichen Verbindung für schuldig befunden, die "Präsidentin" und ihr Stellvertreter auch der versuchten Bestimmung zum Hochverrat. Die beiden bekamen zwölf bzw. zehn Jahre Haft, der Rest zwölf bis 30 Monaten, teilweise bedingt.

Bei Hochverrat beträgt der Strafrahmen zehn bis 20 Jahre