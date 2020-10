Im Wiener Wahlkampf sitzen die Millionen locker

Vom Schnitzel-Gutschein bis zum Gürtel-Pool - Aber die Ausgaben der Parteien sind gesetzlich begrenzt.

Es hat natürlich alles nichts mit dem Wahlkampf zu tun, aber mit dem Näherrücken des Wahltermins häufen sich in Wien die großzügigen Finanzierungszusagen.

Finanzminister Gernot Blümel (nebenbei ÖVP-Spitzenkandidat in Wien) freute sich am Donnerstag per Aussendung, 23,5 Millionen Euro für den Ausbau des Wiener Tiergartens Schönbrunn zusagen zu können. Tags zuvor hatte Bürgermeister Michael Ludwig (nebenbei Spitzenkandidat der SPÖ Wien) mitgeteilt, dass er mit namhafter Unterstützung des Bundes ein 600-Millionen-Euro-Unterstützungspaket zur Ankurbelung der Wiener Wirtschaft geschnürt hat.

...