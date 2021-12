Impfaufklärung an Schulen soll forciert werden

An den Schulen läuft der Unterrichtsbetrieb bis 14. Jänner großteils wie in den vergangenen drei Wochen weiter. Allerdings dürfen wieder mehr externe Personen an die Schulen kommen (mit 3G-Nachweis und FFP2-Maske). Außerdem werden grundsätzlich zwei PCR-Tests für Schüler pro Woche vorgeschrieben - allerdings nur wenn dies auch möglich ist. An den Schulen soll verstärkt über Covid-Impfungen aufgeklärt werden - für einen Impftermin ist das Fernbleiben von der Schule gestattet.

