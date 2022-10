Interview mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: Bundesheer will "sehr einsatzbereit" werden

Werden die Eurofighter aufgerüstet? Kommen neue Trainingsjets? Nimmt Österreich an einem europäischen Raketenschutzschild teil? Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sieht dank des Budgetplus neue Möglichkeiten.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) spricht mit den SN über das steigende Wehrbudget und darüber, was das Bundesheer sonst noch braucht und plant.

Dank der Budgeterhöhung können in den nächsten zehn Jahren 16,6 Milliarden Euro investiert werden. Mit welchem Ziel? Was soll das Bundesheer dann im Jahr 2032 können? Klaudia Tanner: Sehr einsatzbereit sein! Und alles aufholen, was in der Vergangenheit verabsäumt wurde.

Auf welche Szenarien bereitet sich das Heer vor? Nach dem 24. Februar, dem Beginn ...