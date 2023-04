Karner: Grenzkontrollen zu Ungarn und Slowenien verlängern

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) will die Grenzkontrollen zu Ungarn und Slowenien um weitere sechs Monate verlängern. Das sagte Karner am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal". Die aktuellen Grenzkontrollen laufen bis 11. Mai, "und wir werden in diesen Tagen der (EU-)Kommission mitteilen, dass wir diese Grenzkontrollen verlängern werden müssen, weil es notwendig ist, weiter konsequent auf die Asylbremse zu steigen und den Asylmissbrauch zu verhindern", so der Minister.

BILD: SN/APA/EVA MANHART Den Inneniminster stört ein 'gestiegener Migrationsdruck'