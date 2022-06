Kassenarzt muss für gleichen Umsatz doppelt so viele Patienten behandeln wie Wahlarzt

Immer mehr Mediziner verweigern einen Kassenvertrag und öffnen eine Privatpraxis. Es geht um Lebensqualität und Fakten - ein Kassenarzt muss für den gleichen Umsatz doppelt so viele Patienten behandeln. Fachleute sprechen von "Massenabfertigung".

Alles probiert, kein Vergleich: Emmerich Zeichen, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, hat drei Karrieren als Spitals-, Kassen- und Wahlarzt gelebt. Kristina Köppel-Klepp hat sich gleich für eine Laufbahn als Wahlärztin für Allgemeinmedizin entschlossen. Beide Mediziner stehen für eine Absetzbewegung vom herkömmlichen System, das so bedrohlich bröckelt. Warum ist das so? In den Gesprächen mit den beiden wiederholen sich - wie bei vielen anderen Ärzten, die auf die Wahlarztseite gewechselt sind - die Argumente.

Tarife der ÖGK erfordern hohe ...