Kein Ende der Grenzkontrollen

Innenminister Gerhard Karner verlängert die Maßnahmen gegenüber Slowenien und Ungarn um weitere sechs Monate. Deutschland dürfte am Walserberg ebenfalls nachziehen.

Es wird wieder ein Sommer mit Staus an den Grenzen werden. Jedenfalls müssen Reisende mit Wartezeiten rechnen, wenn sie während des Urlauberschichtwechsels auf dem Landweg von Ungarn oder Slowenien nach Österreich einreisen wollen. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Montag angekündigt, die geltenden Kontrollen an den Grenzübergängen zu den beiden Nachbarstaaten um sechs Monate zu verlängern.

Dabei sollte es solche Kontrollen innerhalb des Schengenraums gar nicht geben. Freier Personen- und Warenverkehr über die Binnengrenzen, dafür Kontrollen an den ...