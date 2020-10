Keine politische Wechselstimmung bei jungen Wählern in Wien

Junge Menschen in Wien verspüren eher keine große Sehnsucht nach politischer Veränderung in der Stadt. Diesen Schluss zieht das Institut für Jugendkulturforschung aus einer aktuellen Befragung von 800 Wienerinnen und Wienern im Alter zwischen 16 und 29 Jahren. 85 Prozent sind demnach mit dem Leben in Wien zufrieden. Materielle Sorgen trüben jedoch aktuell die Stimmung. Und die Kluft zwischen den Bildungsschichten wird immer tiefer.

SN/APA (Symbolbild)/ROLAND SCHLAGER Hohe Zufriedenheit lässt keine Lust am Wandel aufkommen