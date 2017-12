Kickl kritisiert Boykott-Aufruf als "Überheblichkeit"

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) verurteilt den Aufruf zum Boykott von FPÖ-Ministern durch internationale Politiker. Der Vorwurf, die FPÖ sei "Erbe des Nazismus", wies Kickl "schärfstens zurück". Er sei Ausdruck "absoluter Unkenntnis" der politischen Realität in Österreich. "So was fällt in die Kategorie 'selbstgefällige moralische Überheblichkeit'", sagte Kickl der "Kronen Zeitung" vom Sonntag.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Innenminister Kickl weist Nazismus-Vorwürfe zurück