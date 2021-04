Kickl schließt Strache-Rückkehr aus

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hat am Dienstag eine Rückkehr des früheren Bundesparteiobmanns Heinz-Christian Strache in die Partei dezidiert ausgeschlossen. Zu Straches Avancen vom Wochenende, wonach er Kickl die Hand reiche und zurück in die FPÖ wolle, sagte Kickl: "Never ever. Ich weiß gar nicht, wie Strache auf die Idee kommen kann." Zur parteiinternen Maskendiskussion sagte er, die Sache sei erledigt, es gebe auch keinen Richtungsstreit in der FPÖ.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA FPÖ-Klubchef Kickl schließt Straches Rückkehr aus.