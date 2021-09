Kindergarten-Protestaktionen am 12. und 14. Oktober in Wien

Das Wiener Kindergartenpersonal trägt in der zweiten Oktoberwoche seinen Protest auf die Straße: Am 12. Oktober starten die Privatkindergärten mit Betriebsversammlungen und einer Kundgebung, private Kindergärten und Horte bleiben von 6.00 Uhr bis 12.30 Uhr zu. Zwei Tage später demonstrieren dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Kindergärten. Der Betrieb wird an diesem Tag eingeschränkt sein, wie die Gewerkschaft Younion am Freitag angekündigt hat.

SN/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER Am 12. Oktober bleiben Wiens Privatkindergärten leer.