Kneissl - Rechte der Briten in Österreich bleiben geschützt

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat den in Österreich lebenden Briten zugesagt, dass deren Rechte im Falle eines ungeregelten Brexits geschützt bleiben. "Ein geregelter Brexit ist wesentlich. Aber wie es auch ausgehen wird, die Britinnen und Briten in Österreich werden weiterhin willkommen sein und ihre Rechte geschützt bleiben", so Kneissl am Montag.

Die Briten seien "eine Bereicherung" für Österreich, so Kneissl