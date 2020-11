Koalition in Wien - Verhandlungen vor Finale

Die rot-pinken Koalitionsverhandlungen im Wiener Rathaus sollen am Donnerstag abgeschlossen werden. Am Nachmittag haben sich zum letzten Mal die Verhandler von SPÖ und NEOS getroffen, um über das künftige Übereinkommen zu beraten, wie eine SPÖ-Sprecherin der APA berichtete. In den nächsten Tagen soll dann unter anderem noch geprüft werden, ob sich die Vorhaben budgetmäßig ausgehen. Die Atmosphäre der Gespräche wird als sehr gut beschrieben.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Scheint fix: Pink-Rot löst Grün-Rot in Wien ab